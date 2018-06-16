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Кабмін призначив нового
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Кабмін призначив нового міністра фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:59

Кабмін призначив нового міністра фінансів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів призначив на посаду заступника міністра фінансів Юрія Гелетія, з жовтня 2015 року очолює Департамент фінансової політики Мінфіну.

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Не тот ли то Гелетей, который...?
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скоро детки Гройсмена подрастут
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