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НБУ відреагував на прогноз про можливе падіння гривні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:28
Пропонуємо до обговорення:
Регулятор 12 липня оприлюднить новий прогноз для економіки України.
Дивися повний текст НБУ відреагував на прогноз про можливе падіння гривні до 40,8 за долар
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:28
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