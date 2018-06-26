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НБУ відреагував на прогноз про
можливе падіння гривні до...

НБУ відреагував на прогноз про можливе падіння гривні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:28

НБУ відреагував на прогноз про можливе падіння гривні до...

Пропонуємо до обговорення:
Регулятор 12 липня оприлюднить новий прогноз для економіки України.

Дивися повний текст НБУ відреагував на прогноз про можливе падіння гривні до 40,8 за долар.
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