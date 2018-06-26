Регулятор 12 липня оприлюднить новий прогноз для економіки України.
Дивися повний текст НБУ відреагував на прогноз про можливе падіння гривні до 40,8 за долар.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:28
НБУ відреагував на прогноз про можливе падіння гривні до...
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Дивися повний текст НБУ відреагував на прогноз про можливе падіння гривні до 40,8 за долар.
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:16
снова на чугунных чушках все держится? а как же новая экономика цыфровых услу, гиперлуп и полсотни авиахабов?
Савченко Так!
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:50
Поступления от гасторбайтеров превысили поступления от металлургов давно уже. Ситуацию со снижением зарплат в ЕС наш мудрый НБУ тоже учёл? А как с аграриями и их валютными поступлениями?
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