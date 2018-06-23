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Затверджено проект залізниці
між Києвом і аеропортом...

Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:05

Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження ухвалено урядом на засіданні в середу.

Дивися повний текст Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом "Бориспіль".
R2
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А построят когда?!
sal
 
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как дороговато 80 грн мне кажется для 37 км
vasia_fin
 
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А может и не окупится в течение 10 лет, будут воровать как метрополитен!
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:56

  vasia_fin написав:как дороговато 80 грн мне кажется для 37 км

Вы серьезно? 3$ это дорого?
ya_shtuka
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:14

А таксо до аэропорта сколько? Гривен 300, но ехать можно вчетвером?
В Европу через жony!
summacut
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  vasia_fin написав:как дороговато 80 грн мне кажется для 37 км

на 80 грн. не стоит расчитывать - эту цифру называли перед евро-2012 при курсе 8... будет больше 100 грн.
Cler
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