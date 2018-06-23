Відповідне розпорядження ухвалено урядом на засіданні в середу.
Дивися повний текст Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом "Бориспіль".
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:05
Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом "Бориспіль".
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:16
А может и не окупится в течение 10 лет, будут воровать как метрополитен!
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:56
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:14
А таксо до аэропорта сколько? Гривен 300, но ехать можно вчетвером?
В Европу через жony!
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:26
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:40
Они равняются на стоимость у автобусников. Будет выше - мало кто поедет по жд.
Да и ж/д априори должно быть дешевле, чем автотранспортом, тем более на такси. А, например, такси, под самый дом, на Левобережье обойдется, в зависимости от района на расстояние 18-25 км, в 150-250 грн. На 2-3 человека раскинуть и уже паритет цен. Так что, 80 грн это потолок. Реально надо делать не дороже 50-60 грн., чтобы завлечь и перетянуть хотя бы четверть 10 миллионного потока пассажиров.
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