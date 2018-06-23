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Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження ухвалено урядом на засіданні в середу.
Дивися повний текст Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом "Бориспіль"
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R2
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:05
А построят когда?!
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sal
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:15
как дороговато 80 грн мне кажется для 37 км
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vasia_fin
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:16
А может и не окупится в течение 10 лет, будут воровать как метрополитен!
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vasia_fin
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:56
vasia_fin написав:
как дороговато 80 грн мне кажется для 37 км
Вы серьезно? 3$ это дорого?
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ya_shtuka
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Додано: Сер 04 лип, 2018 16:14
А таксо до аэропорта сколько? Гривен 300, но ехать можно вчетвером?
В Европу через жony!
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summacut
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Додано: Сер 04 лип, 2018 16:26
vasia_fin написав:
как дороговато 80 грн мне кажется для 37 км
на 80 грн. не стоит расчитывать - эту цифру называли перед евро-2012 при курсе 8... будет больше 100 грн.
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Cler
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Додано: Сер 04 лип, 2018 19:40
Cler написав: vasia_fin написав:
как дороговато 80 грн мне кажется для 37 км
на 80 грн. не стоит расчитывать - эту цифру называли перед евро-2012 при курсе 8... будет больше 100 грн.
Они равняются на стоимость у автобусников. Будет выше - мало кто поедет по жд.
Да и ж/д априори должно быть дешевле, чем автотранспортом, тем более на такси. А, например, такси, под самый дом
, на Левобережье обойдется, в зависимости от района на расстояние 18-25 км, в 150-250 грн. На 2-3 человека раскинуть и уже паритет цен. Так что, 80 грн это потолок. Реально надо делать не дороже 50-60 грн., чтобы завлечь и перетянуть хотя бы четверть 10 миллионного потока пассажиров.
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EKO
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Додано: Сер 04 лип, 2018 22:22
EKO написав:
Они равняются на стоимость у автобусников
Cler написав: vasia_fin написав:
как дороговато 80 грн мне кажется для 37 км
на 80 грн. не стоит расчитывать - эту цифру называли перед евро-2012 при курсе 8... будет больше 100 грн.
. Будет выше - мало кто поедет по жд.
Да и ж/д априори должно быть дешевле, чем автотранспортом, тем более на такси. А, например, такси, под самый дом
, на Левобережье обойдется, в зависимости от района на расстояние 18-25 км, в 150-250 грн. На 2-3 человека раскинуть и уже паритет цен. Так что, 80 грн это потолок. Реально надо делать не дороже 50-60 грн., чтобы завлечь и перетянуть хотя бы четверть 10 миллионного потока пассажиров.
так автобус до Ж/Д-вокзала ещё в феврале подняли до 100 грн...
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Cler
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:48
summacut написав:
А таксо до аэропорта сколько? Гривен 300, но ехать можно вчетвером?
а такси до вокзала еще не считали...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Slon_Nosov
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