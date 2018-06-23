Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом...

Бред это все. Народ не голосовал, что ему нужна эта дорога, чтобы за нее платить.
Но государство строит.. для народа. Раз так - тогда проезд бесплатный или за символическую плату.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:17
Re: проект залізниці
Бред это все. Народ не голосовал, что ему нужна эта дорога, чтобы за нее платить.
Но государство строит.. для народа. Раз так - тогда проезд бесплатный или за символическую плату.
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:23
может и самолеты бесплатные сделать? борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:33
Re: і аеропортом
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:35
достроился совок до полного исчезновения
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:44
Re: Международный аэропорт
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:47
Re: пустота
Многое исчезло, но не многое забыто.
Какие достижения Украины из 90-х помнят и будут понить? а из 2000-х? куда смотреть, где достижения, что осталось...
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