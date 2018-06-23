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Затверджено проект залізниці
між Києвом і аеропортом...

Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:17

Re: проект залізниці

Бред это все. Народ не голосовал, что ему нужна эта дорога, чтобы за нее платить.
Но государство строит.. для народа. Раз так - тогда проезд бесплатный или за символическую плату.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:23

  sal написав:Бред это все. Народ не голосовал, что ему нужна эта дорога, чтобы за нее платить.
Но государство строит.. для народа. Раз так - тогда проезд бесплатный или за символическую плату.


может и самолеты бесплатные сделать? борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:33

Re: і аеропортом

  trololo написав:борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))

Союз строил для людей. и не один аэропорт. И люди ценили это и летали. Развиты были и малая и большая авиации.
А много ли сейчас рейсов по Украине на расстояния в 200 км?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:35

  sal написав:
  trololo написав:борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))

Союз строил для людей. и не один аэропорт. И люди ценили это и летали. Развиты были и малая и большая авиации.
А много ли сейчас рейсов по Украине на расстояния в 200 км?


достроился совок до полного исчезновения
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:44

Re: Международный аэропорт

  trololo написав:совок до полного исчезновения

Борисполь когда строили, о вас думали. Чтобы и сейчас через 80 лет граждане летали на каву.
А сейчас думают о цене. не построив 3,7 км железнодорожных путей. это много?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:47

Re: пустота

Многое исчезло, но не многое забыто.
Какие достижения Украины из 90-х помнят и будут понить? а из 2000-х? куда смотреть, где достижения, что осталось...
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:15

  Slon_Nosov написав:
  summacut написав:А таксо до аэропорта сколько? Гривен 300, но ехать можно вчетвером?

а такси до вокзала еще не считали... :mrgreen:

такси до вокзала - 50% стоимости такси до аэропорта...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:21

  trololo написав:
  sal написав:Бред это все. Народ не голосовал, что ему нужна эта дорога, чтобы за нее платить.
Но государство строит.. для народа. Раз так - тогда проезд бесплатный или за символическую плату.

может и самолеты бесплатные сделать? борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))

тогда уровень жизни народа был получше: в советские времена проезд на автобусе от пл. Победы до аэропорта Борисполь стоил 60 коп. и даже студенты (стипендия была 40 рублей) могли себе позволить ночью съездит в Борисполь на кофе (там кафе работало круглосуточно)...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:21

  Cler написав:тогда уровень жизни народа был получше


смешная шутка
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:46

  Cler написав:
  trololo написав:
  sal написав:Бред это все. Народ не голосовал, что ему нужна эта дорога, чтобы за нее платить.
Но государство строит.. для народа. Раз так - тогда проезд бесплатный или за символическую плату.

может и самолеты бесплатные сделать? борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))

тогда уровень жизни народа был получше: в советские времена проезд на автобусе от пл. Победы до аэропорта Борисполь стоил 60 коп. и даже студенты (стипендия была 40 рублей) могли себе позволить ночью съездит в Борисполь на кофе (там кафе работало круглосуточно)...


Блин, это же классический анекдот: "при коммунизме у каждого будет вертолет, чтобы можно было быстро слетать на другой конец города, когда там колбасу выбросят" :mrgreen:
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