|
|
|
Затверджено проект залізниці між Києвом і аеропортом...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:17
Бред это все. Народ не голосовал, что ему нужна эта дорога, чтобы за нее платить.
Но государство строит.. для народа. Раз так - тогда проезд бесплатный или за символическую плату.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2685
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:23
sal написав:
Бред это все. Народ не голосовал, что ему нужна эта дорога, чтобы за нее платить.
Но государство строит.. для народа. Раз так - тогда проезд бесплатный или за символическую плату.
может и самолеты бесплатные сделать? борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3165
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1637 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:33
trololo написав:
борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))
Союз строил для людей. и не один аэропорт. И люди ценили это и летали. Развиты были и малая и большая авиации.
А много ли сейчас рейсов по Украине на расстояния в 200 км?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2685
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:35
sal написав: trololo написав:
борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))
Союз строил для людей. и не один аэропорт. И люди ценили это и летали. Развиты были и малая и большая авиации.
А много ли сейчас рейсов по Украине на расстояния в 200 км?
достроился совок до полного исчезновения
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3165
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1637 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:44
trololo написав:
совок до полного исчезновения
Борисполь когда строили, о вас думали. Чтобы и сейчас через 80 лет граждане летали на каву.
А сейчас думают о цене. не построив 3,7 км железнодорожных путей. это много?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2685
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:47
Многое исчезло, но не многое забыто.
Какие достижения Украины из 90-х помнят и будут понить? а из 2000-х? куда смотреть, где достижения, что осталось...
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2685
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:21
trololo написав: sal написав:
Бред это все. Народ не голосовал, что ему нужна эта дорога, чтобы за нее платить.
Но государство строит.. для народа. Раз так - тогда проезд бесплатный или за символическую плату.
может и самолеты бесплатные сделать? борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))
тогда уровень жизни народа был получше: в советские времена проезд на автобусе от пл. Победы до аэропорта Борисполь стоил 60 коп. и даже студенты (стипендия была 40 рублей) могли себе позволить ночью съездит в Борисполь на кофе (там кафе работало круглосуточно)...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2100
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:21
Cler написав:
тогда уровень жизни народа был получше
смешная шутка
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3165
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1637 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:46
Cler написав: trololo написав: sal написав:
Бред это все. Народ не голосовал, что ему нужна эта дорога, чтобы за нее платить.
Но государство строит.. для народа. Раз так - тогда проезд бесплатный или за символическую плату.
может и самолеты бесплатные сделать? борисполь когда строили тоже не спрашиват "народ"?))
тогда уровень жизни народа был получше: в советские времена проезд на автобусе от пл. Победы до аэропорта Борисполь стоил 60 коп. и даже студенты (стипендия была 40 рублей) могли себе позволить ночью съездит в Борисполь на кофе (там кафе работало круглосуточно)...
Блин, это же классический анекдот: "при коммунизме у каждого будет вертолет, чтобы можно было быстро слетать на другой конец города, когда там колбасу выбросят"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2241
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|