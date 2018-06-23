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Стало відомо, як будуть
перевіряти субсидіантів

Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:09

Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів

Пропонуємо до обговорення:
В уряді прогнозують, що після проведення ретельної перевірки субсидіантів залишиться 80-85% сімей.

Дивися повний текст Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:09

"формально развелись, а фактически продолжают жить вместе." Интересно, интересно- это как? когда у депутата фактически nn количество жилья, а ему бюджет компенсирует некую аренду впридачу с мат помощью, здесь не до формальностей- все по закону.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:13

...и любителей путешествовать... Это как? откуда они знают по какой причине я поехал за границу, отдыхать или лечиться/учиться, а если купил тур, то сколько я там денег потратил? или за сколько денег я тур купил? как-то мутно...
follet
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:16

Но в целом считаю подход правильный, очень много семей действительно нуждаются, а многие этим просто пользуются! Хотя мне кажется, что не должно быть понятия субсидий в целом, должны быть оправданные тарифы в соотношении зарплата/пенсия чтобы люди не клянчили, а достойно оплачивали счета!!!
follet
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:37

  follet написав:...и любителей путешествовать... Это как? откуда они знают по какой причине я поехал за границу, отдыхать или лечиться/учиться, а если купил тур, то сколько я там денег потратил? или за сколько денег я тур купил? как-то мутно...

Просто лишат субсидии, не за ее счет вы кататься будете же...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:39

  follet написав:Но в целом считаю подход правильный, очень много семей действительно нуждаются, а многие этим просто пользуются! Хотя мне кажется, что не должно быть понятия субсидий в целом, должны быть оправданные тарифы в соотношении зарплата/пенсия чтобы люди не клянчили, а достойно оплачивали счета!!!

Оправданных тарифов не бывает, есть рыночные. Если цена газа в мире 300 долларов, то сам должен выбирать ,чем греться. Вообще, в мире, собственникам жилья не предоставляб\ют субсидий, это только в социалистической Украине так делают. Субсидии дают в мире -не имеющим жилья -для аренды его.
laa1999
 
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