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Стало відомо, як будуть
перевіряти субсидіантів

Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:09

Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів

Пропонуємо до обговорення:
В уряді прогнозують, що після проведення ретельної перевірки субсидіантів залишиться 80-85% сімей.

Дивися повний текст Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:09

"формально развелись, а фактически продолжают жить вместе." Интересно, интересно- это как? когда у депутата фактически nn количество жилья, а ему бюджет компенсирует некую аренду впридачу с мат помощью, здесь не до формальностей- все по закону.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:13

...и любителей путешествовать... Это как? откуда они знают по какой причине я поехал за границу, отдыхать или лечиться/учиться, а если купил тур, то сколько я там денег потратил? или за сколько денег я тур купил? как-то мутно...
follet
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:16

Но в целом считаю подход правильный, очень много семей действительно нуждаются, а многие этим просто пользуются! Хотя мне кажется, что не должно быть понятия субсидий в целом, должны быть оправданные тарифы в соотношении зарплата/пенсия чтобы люди не клянчили, а достойно оплачивали счета!!!
follet
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:37

  follet написав:...и любителей путешествовать... Это как? откуда они знают по какой причине я поехал за границу, отдыхать или лечиться/учиться, а если купил тур, то сколько я там денег потратил? или за сколько денег я тур купил? как-то мутно...

Просто лишат субсидии, не за ее счет вы кататься будете же...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:39

  follet написав:Но в целом считаю подход правильный, очень много семей действительно нуждаются, а многие этим просто пользуются! Хотя мне кажется, что не должно быть понятия субсидий в целом, должны быть оправданные тарифы в соотношении зарплата/пенсия чтобы люди не клянчили, а достойно оплачивали счета!!!

Оправданных тарифов не бывает, есть рыночные. Если цена газа в мире 300 долларов, то сам должен выбирать ,чем греться. Вообще, в мире, собственникам жилья не предоставляб\ют субсидий, это только в социалистической Украине так делают. Субсидии дают в мире -не имеющим жилья -для аренды его.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:27

  laa1999 написав: Оправданных тарифов не бывает, есть рыночные. Если цена газа в мире 300 долларов, то сам должен выбирать ,чем греться. Вообще, в мире, собственникам жилья не предоставляб\ют субсидий, это только в социалистической Украине так делают. Субсидии дают в мире -не имеющим жилья -для аренды его.

Ок, допустим все продали свои 3х комнатные хоромы и переехали в 13 метров. Что дальше? Проблема в метрах?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:37

  Moimir написав:"формально развелись, а фактически продолжают жить вместе." Интересно, интересно- это как? когда у депутата фактически nn количество жилья, а ему бюджет компенсирует некую аренду впридачу с мат помощью, здесь не до формальностей- все по закону.

украинская "элита" не должна жить по украинским законам... :)))
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:41

  laa1999 написав: Оправданных тарифов не бывает, есть рыночные. Если цена газа в мире 300 долларов, то сам должен выбирать ,чем греться. Вообще, в мире, собственникам жилья не предоставляб\ют субсидий, это только в социалистической Украине так делают. Субсидии дают в мире -не имеющим жилья -для аренды его.

во всём цивилизованном мире государство регулирует тарифы естественных монополий, так что не надо расказывать о рынке в особенности в стране где рынка ещё нет...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:24

  Cler написав: во всём цивилизованном мире государство регулирует тарифы естественных монополий, так что не надо расказывать о рынке в особенности в стране где рынка ещё нет...

В цивилизованных странах вообще еще 30-50 лет назад смогли разделить естественные монополии таким образом, чтобы обеспечить конкуренцию.

А вот в нецивилизованных как раз регулируют. Только далеко не всегда в интересах общества. У нас ведь тоже регулируют - в интересах отдельных личностей, например Ахметова.

НКРЭКУ вообще состоит на одну половину из бывших сотрудников ДТЭК, на вторую половину - из купленных ДТЭКом коррупционеров.

По поводу т.н. мировых цен на газ - полнейший бред. Само определение неграмотное.

Газ - трудно-транспортируемый товар с низкой долей спотовых поставок и высокой - контрактных.

Разброс цен по миру не укладывается в 1 порядок цифр! Это вам не пшеница, гражданин laa1999.

По поводу субсидий - согласен, что практика их предоставления ошибочна. Однако, когда полный тариф таков, что позволяет бездельникам из Нефтегаза начислять себе любимым - "профессиональным ТОП-менеджерам" - более 1 млрд грн бонусов в год, извините эта практика гораздо более ущербна практики субсидий.

Поэтому полный тариф должен быть установлен (при условии невозможности обеспечения конкуренции поставщиков) такой, который не будет допускать внутренней коррупции в миллиардных масштабах за счет рядовых потребителей!
zРадио
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