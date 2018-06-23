В уряді прогнозують, що після проведення ретельної перевірки субсидіантів залишиться 80-85% сімей.
Дивися повний текст Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:09
Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів.
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:09
"формально развелись, а фактически продолжают жить вместе." Интересно, интересно- это как? когда у депутата фактически nn количество жилья, а ему бюджет компенсирует некую аренду впридачу с мат помощью, здесь не до формальностей- все по закону.
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:13
...и любителей путешествовать... Это как? откуда они знают по какой причине я поехал за границу, отдыхать или лечиться/учиться, а если купил тур, то сколько я там денег потратил? или за сколько денег я тур купил? как-то мутно...
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:16
Но в целом считаю подход правильный, очень много семей действительно нуждаются, а многие этим просто пользуются! Хотя мне кажется, что не должно быть понятия субсидий в целом, должны быть оправданные тарифы в соотношении зарплата/пенсия чтобы люди не клянчили, а достойно оплачивали счета!!!
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:37
Просто лишат субсидии, не за ее счет вы кататься будете же...
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:39
Оправданных тарифов не бывает, есть рыночные. Если цена газа в мире 300 долларов, то сам должен выбирать ,чем греться. Вообще, в мире, собственникам жилья не предоставляб\ют субсидий, это только в социалистической Украине так делают. Субсидии дают в мире -не имеющим жилья -для аренды его.
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:27
Ок, допустим все продали свои 3х комнатные хоромы и переехали в 13 метров. Что дальше? Проблема в метрах?
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:37
украинская "элита" не должна жить по украинским законам... :)))
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:41
во всём цивилизованном мире государство регулирует тарифы естественных монополий, так что не надо расказывать о рынке в особенности в стране где рынка ещё нет...
Додано: Сер 04 лип, 2018 18:24
В цивилизованных странах вообще еще 30-50 лет назад смогли разделить естественные монополии таким образом, чтобы обеспечить конкуренцию.
А вот в нецивилизованных как раз регулируют. Только далеко не всегда в интересах общества. У нас ведь тоже регулируют - в интересах отдельных личностей, например Ахметова.
НКРЭКУ вообще состоит на одну половину из бывших сотрудников ДТЭК, на вторую половину - из купленных ДТЭКом коррупционеров.
По поводу т.н. мировых цен на газ - полнейший бред. Само определение неграмотное.
Газ - трудно-транспортируемый товар с низкой долей спотовых поставок и высокой - контрактных.
Разброс цен по миру не укладывается в 1 порядок цифр! Это вам не пшеница, гражданин laa1999.
По поводу субсидий - согласен, что практика их предоставления ошибочна. Однако, когда полный тариф таков, что позволяет бездельникам из Нефтегаза начислять себе любимым - "профессиональным ТОП-менеджерам" - более 1 млрд грн бонусов в год, извините эта практика гораздо более ущербна практики субсидий.
Поэтому полный тариф должен быть установлен (при условии невозможности обеспечения конкуренции поставщиков) такой, который не будет допускать внутренней коррупции в миллиардных масштабах за счет рядовых потребителей!
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