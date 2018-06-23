Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів

Додано: Сер 04 лип, 2018 18:24

Cler написав: во всём цивилизованном мире государство регулирует тарифы естественных монополий, так что не надо расказывать о рынке в особенности в стране где рынка ещё нет... во всём цивилизованном мире государство регулирует тарифы естественных монополий, так что не надо расказывать о рынке в особенности в стране где рынка ещё нет...

В цивилизованных странах вообще еще 30-50 лет назад смогли разделить естественные монополии таким образом, чтобы обеспечить конкуренцию.А вот в нецивилизованных как раз регулируют. Только далеко не всегда в интересах общества. У нас ведь тоже регулируют - в интересах отдельных личностей, например Ахметова.НКРЭКУ вообще состоит на одну половину из бывших сотрудников ДТЭК, на вторую половину - из купленных ДТЭКом коррупционеров.По поводу т.н. мировых цен на газ - полнейший бред. Само определение неграмотное.Газ - трудно-транспортируемый товар с низкой долей спотовых поставок и высокой - контрактных.Разброс цен по миру не укладывается в 1 порядок цифр! Это вам не пшеница, гражданин laa1999.По поводу субсидий - согласен, что практика их предоставления ошибочна. Однако, когда полный тариф таков, что позволяет бездельникам из Нефтегаза начислять себе любимым - "профессиональным ТОП-менеджерам" - более 1 млрд грн бонусов в год, извините эта практика гораздо более ущербна практики субсидий.Поэтому полный тариф должен быть установлен (при условии невозможности обеспечения конкуренции поставщиков) такой, который не будет допускать внутренней коррупции в миллиардных масштабах за счет рядовых потребителей!