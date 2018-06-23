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Стало відомо, як будуть
перевіряти субсидіантів

Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:48

Re: Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів

якась фантасмагорія- порівнюють зелене з м'яким...
субсидії призначаються за рівнем доходів....а не за рівнем статків....(накопичень)
chieff
 
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