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Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 23:48
якась фантасмагорія- порівнюють зелене з м'яким...
субсидії призначаються за рівнем доходів....а не за рівнем статків....(накопичень)
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chieff
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Додано: Чет 05 лип, 2018 06:37
chieff написав:
якась фантасмагорія- порівнюють зелене з м'яким...
субсидії призначаються за рівнем доходів....а не за рівнем статків....(накопичень)
Тобто якщо у вас під подушкою лежить мільйон гривень, ви однаково маєте право на отримання субсидії в тисячу гривень?
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