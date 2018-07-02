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Стало відомо, як будуть
перевіряти субсидіантів

Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:48

Re: Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів

якась фантасмагорія- порівнюють зелене з м'яким...
субсидії призначаються за рівнем доходів....а не за рівнем статків....(накопичень)
chieff
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 06:37

  chieff написав:якась фантасмагорія- порівнюють зелене з м'яким...
субсидії призначаються за рівнем доходів....а не за рівнем статків....(накопичень)

Тобто якщо у вас під подушкою лежить мільйон гривень, ви однаково маєте право на отримання субсидії в тисячу гривень?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:29

Re: Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів

Очередной пук от "великих рэхворматоров" - сначала создать проблему, а потом искать пути ее решения, при этом реально ничего не решая, причем так в любом вопросе начиная от самой главной проблемы в стране и заканчивая "евро_бл_хами"
Но при этом главное любым они не забывают набивать свои карманы любым путем...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:48

  chieff написав:якась фантасмагорія- порівнюють зелене з м'яким... субсидії призначаються за рівнем доходів....а не за рівнем статків....(накопичень)

Это как раз украинская фантасмагория - безработный бомж с нулевым доходом выезжает на своем мерседесе из резиденции в Конча Заспе для получения субсидии из моего кармана.

Во всем мире выделение различной помощи из карманов налогоплательщиков происходит только для самых бедных, хоть по уровню дохода, хоть по уровню накоплений.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:09

  Kart написав: Это как раз украинская фантасмагория - безработный бомж с нулевым доходом выезжает на своем мерседесе из резиденции в Конча Заспе для получения субсидии из моего кармана. Во всем мире выделение различной помощи из карманов налогоплательщиков происходит только для самых бедных, хоть по уровню дохода, хоть по уровню накоплений.

Черта бедности 5$ в день/чел (стандарт ООН). Семья из 3 человек с доходом, грубо говоря, 11800 и есть самая бедная
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:45

  Moimir написав:Черта бедности 5$ в день/чел (стандарт ООН). Семья из 3 человек с доходом, грубо говоря, 11800 и есть самая бедная

Еще бы ее доходы, соответствовали ее расходам...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:42

  Kart написав:
  chieff написав:якась фантасмагорія- порівнюють зелене з м'яким... субсидії призначаються за рівнем доходів....а не за рівнем статків....(накопичень)

Это как раз украинская фантасмагория - безработный бомж с нулевым доходом выезжает на своем мерседесе из резиденции в Конча Заспе для получения субсидии из моего кармана.

Во всем мире выделение различной помощи из карманов налогоплательщиков происходит только для самых бедных, хоть по уровню дохода, хоть по уровню накоплений.

А у нас, порой бедным государство кинет на косточку, и ещё нарисует доходы, которых нет в природе, а тем кто на мерседесах в Конче-Заспе - матпомощь на курорты на семью.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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