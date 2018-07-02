якась фантасмагорія- порівнюють зелене з м'яким...
субсидії призначаються за рівнем доходів....а не за рівнем статків....(накопичень)
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Додано: Сер 04 лип, 2018 23:48
Re: Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів
якась фантасмагорія- порівнюють зелене з м'яким...
субсидії призначаються за рівнем доходів....а не за рівнем статків....(накопичень)
Додано: Чет 05 лип, 2018 06:37
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:29
Re: Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів
Очередной пук от "великих рэхворматоров" - сначала создать проблему, а потом искать пути ее решения, при этом реально ничего не решая, причем так в любом вопросе начиная от самой главной проблемы в стране и заканчивая "евро_бл_хами"
Но при этом главное любым они не забывают набивать свои карманы любым путем...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:48
Это как раз украинская фантасмагория - безработный бомж с нулевым доходом выезжает на своем мерседесе из резиденции в Конча Заспе для получения субсидии из моего кармана.
Во всем мире выделение различной помощи из карманов налогоплательщиков происходит только для самых бедных, хоть по уровню дохода, хоть по уровню накоплений.
Додано: Чет 05 лип, 2018 11:09
Черта бедности 5$ в день/чел (стандарт ООН). Семья из 3 человек с доходом, грубо говоря, 11800 и есть самая бедная
Додано: Чет 05 лип, 2018 11:45
Додано: Чет 05 лип, 2018 12:42
А у нас, порой бедным государство кинет на косточку, и ещё нарисует доходы, которых нет в природе, а тем кто на мерседесах в Конче-Заспе - матпомощь на курорты на семью.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Чет 05 лип, 2018 15:39
Наверное,все в курсе,что главные льготники у нас чиновники и олигархи?А многих,кому положены субсидии,реально их лишат,потому что нет денег.Но денег нет для простых.Для них есть.У нас в стране богатые живут за счёт бедных.Что бы кто-то жил по прожиточному максимуму,кто-то должен жить по прожиточному минимуму.Все себе представляют,как будет жить пенсионер с пенсией 1600 гривен,если его лишат субсидии?А такие будут.Власть играется с огнём.
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:26
не стоит всех мерять по себе - 2/3 населения действительно живёт меньше чем на 5 долларов в день, а половина из них не имеет и половины от норм ООН...
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:28
Правильно, не стоит всех мерять по себе и делать заявления от имени 2/3 населения
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