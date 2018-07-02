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Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:31
Faceless написав: Cler написав: Cris написав:
Еще бы ее доходы, соответствовали ее расходам...
не стоит всех мерять по себе - 2/3 населения действительно живёт меньше чем на 5 долларов в день, а половина из них не имеет и половины от норм ООН...
Правильно, не стоит всех мерять по себе и делать заявления от имени 2/3 населения
почитайте официальную статистику и если сможете опровергнуть её, то и флаг вам в руки...
по мнению Гостата в среднем на одного человека общие доходы составили менее 4000 грн в месяц...
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Cler
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Додано: Чет 05 лип, 2018 17:45
Cler написав: Faceless написав: Cler написав:
не стоит всех мерять по себе - 2/3 населения действительно живёт меньше чем на 5 долларов в день, а половина из них не имеет и половины от норм ООН...
Правильно, не стоит всех мерять по себе и делать заявления от имени 2/3 населения
почитайте официальную статистику и если сможете опровергнуть её, то и флаг вам в руки...
по мнению Гостата в среднем на одного человека общие доходы составили менее 4000 грн в месяц...
И где в официальной статистике написано:
Cler написав:
не стоит всех мерять по себе - 2/3 населения действительно живёт меньше чем на 5 долларов в день, а половина из них не имеет и половины от норм ООН
...
?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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