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Стало відомо, як будуть
перевіряти субсидіантів

Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:31

  Faceless написав:
  Cler написав:
  Cris написав:Еще бы ее доходы, соответствовали ее расходам...

не стоит всех мерять по себе - 2/3 населения действительно живёт меньше чем на 5 долларов в день, а половина из них не имеет и половины от норм ООН...

Правильно, не стоит всех мерять по себе и делать заявления от имени 2/3 населения

почитайте официальную статистику и если сможете опровергнуть её, то и флаг вам в руки...

по мнению Гостата в среднем на одного человека общие доходы составили менее 4000 грн в месяц...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:45

  Cler написав:
  Faceless написав:
  Cler написав:не стоит всех мерять по себе - 2/3 населения действительно живёт меньше чем на 5 долларов в день, а половина из них не имеет и половины от норм ООН...

Правильно, не стоит всех мерять по себе и делать заявления от имени 2/3 населения

почитайте официальную статистику и если сможете опровергнуть её, то и флаг вам в руки...

по мнению Гостата в среднем на одного человека общие доходы составили менее 4000 грн в месяц...


И где в официальной статистике написано:

  Cler написав:не стоит всех мерять по себе - 2/3 населения действительно живёт меньше чем на 5 долларов в день, а половина из них не имеет и половины от норм ООН...


?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:17

  Sommer написав:
  Cler написав:

по мнению Гостата в среднем на одного человека общие доходы составили менее 4000 грн в месяц...


И где в официальной статистике написано:

  Cler написав:не стоит всех мерять по себе - 2/3 населения действительно живёт меньше чем на 5 долларов в день, а половина из них не имеет и половины от норм ООН...


?
Простая математика:
По 5 дол. в день - это 150 на месяц, в гривнах -3900, а работающих у нас только 1/3 населения, остальные 2/3 - пенсионеры, безработные, инвалиды, дети, студенты, у них доходы в разы меньше чем 4000 или 5 $ день, или не так?
Есть ещё пенсионеры, у которых дома живёт собачка или котик, которым тоже надо из пенсии купить покушать, и в месяц собачка съедает корма на половину пенсии минимальной.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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