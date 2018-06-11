На кінець травня авіаційна система безпеки МВС повинна була бути профінансована на 233 мільйони гривень замість 9,1 тисяч.
Дивися повний текст МВС конфіскувала у корупціонерів лише 9 тис. грн на систему авіаційної безпеки.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:27
МВС конфіскувала у корупціонерів лише 9 тис. грн на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС конфіскувала у корупціонерів лише 9 тис. грн на систему авіаційної безпеки.
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:27
Как можно конфисковать у коррупционеров если они сами такие??????)))))
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:38
Бесчеловечно конфисковывать нажитое непосильным трудом на благо Отчизны
Савченко Так!
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:19
Re: мечты-планы
"Невозможно работать. Вы даете нереальные планы."
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