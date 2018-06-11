RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВС конфіскувала у корупціонерів
лише 9 тис. грн на...

МВС конфіскувала у корупціонерів лише 9 тис. грн на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:27

МВС конфіскувала у корупціонерів лише 9 тис. грн на...

Пропонуємо до обговорення:
На кінець травня авіаційна система безпеки МВС повинна була бути профінансована на 233 мільйони гривень замість 9,1 тисяч.

Дивися повний текст МВС конфіскувала у корупціонерів лише 9 тис. грн на систему авіаційної безпеки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82967
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:27

Как можно конфисковать у коррупционеров если они сами такие??????)))))
vasia_fin
 
Повідомлень: 109
З нами з: 18.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:28

коррупция не победима
vasia_fin
 
Повідомлень: 109
З нами з: 18.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:38

Бесчеловечно конфисковывать нажитое непосильным трудом на благо Отчизны
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1379
З нами з: 07.08.17
Подякував: 640 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:19

Re: мечты-планы

"Невозможно работать. Вы даете нереальные планы."
sal
 
Повідомлень: 2670
З нами з: 25.03.16
Подякував: 374 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДКСУ озвучила обсяги конфіскованих у корупціонерів грошей
R2 » Сер 20 чер, 2018 16:14
3 122
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 22:18
dandelion
Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонерів 1, 2
R2 » Вів 19 чер, 2018 12:39
12 608
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 20:32
dr_bois
В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко 1, 2, 3
R2 » Пон 11 чер, 2018 07:38
20 1319
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 22:43
zzzzzz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.