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Чорноморський суднобудівний
визнали банкрутом

Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:40

Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом Публічне акціонерне товариство "Чорноморський суднобудівний завод". Про це повідомляє портал "Судова влада України".

Дивися повний текст Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:53

  sal написав:Украина - кладбище заводов

За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42918 ... -prezydent
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:26

Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году была введена процедура санации завода... система мероприятий по возобновлению платежеспособности должника не смогла предупредить банкротство
"А в это же время в замке у шефа"... (не потому что принадлежит президенту, а совершенно случайно 8) ) , расцвела на госзаказах "Ленинская Кузня" в Киеве. Катера морские строить начала.
Совпадение? Да, просто совпадение 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:13

  EKO написав:Совпадение? Да, просто совпадение 8)

Украина - страна совпадений, или недоразумений, как кому нравится.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:56

  EKO написав:Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году была введена процедура санации завода... система мероприятий по возобновлению платежеспособности должника не смогла предупредить банкротство
"А в это же время в замке у шефа"... (не потому что принадлежит президенту, а совершенно случайно 8) ) , расцвела на госзаказах "Ленинская Кузня" в Киеве. Катера морские строить начала.
Совпадение? Да, просто совпадение 8)


Ну конечно же, ведь еще в 90-е Порошенко знал, что будет президентом и начал гнобить Черноморский судостроительный.

Никак иначе(с).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:45

  Sommer написав:
  EKO написав:Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году была введена процедура санации завода... система мероприятий по возобновлению платежеспособности должника не смогла предупредить банкротство
"А в это же время в замке у шефа"... (не потому что принадлежит президенту, а совершенно случайно 8) ) , расцвела на госзаказах "Ленинская Кузня" в Киеве. Катера морские строить начала.
Совпадение? Да, просто совпадение 8)


Ну конечно же, ведь еще в 90-е Порошенко знал, что будет президентом и начал гнобить Черноморский судостроительный.

Никак иначе(с).

А в 2015 тоже не знал? Или он не президент страны, у которой из флота одни адмиралы остались и пару кораблей?
Написано же понятно, вроде ж не на латыни:
в 2015 году была введена процедура санации завода... система мероприятий по возобновлению платежеспособности должника

Шоколадный прогиб не засчитан.
Востаннє редагувалось EKO в Сер 11 лип, 2018 12:52, всього редагувалось 1 раз.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:50

Это тот самый Николаевский судостроительный, где 100 лет назад строили линкоры типа Севастополь (Императрицу Марию), а в советcкое время - авианесущие корабли?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:57

  Волгарь написав:Это тот самый Николаевский судостроительный, где 100 лет назад строили линкоры типа Севастополь (Императрицу Марию), а в советcкое время - авианесущие корабли?

Ну, раз пишут что бывший "флагман", то вариантов не много. Теперь у нас флагман другой, на Рыбальском. Лодки строит, рыбаков и нелегалов гонять :evil:
EKO
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