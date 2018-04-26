Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом Публічне акціонерне товариство "Чорноморський суднобудівний завод". Про це повідомляє портал "Судова влада України".
Дивися повний текст Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:40
Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом.
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:53
За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів - Президент.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42918 ... -prezydent
Black Jack - White Business
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:26
Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году была введена процедура санации завода... система мероприятий по возобновлению платежеспособности должника не смогла предупредить банкротство
"А в это же время в замке у шефа"... (не потому что принадлежит президенту, а совершенно случайно ) , расцвела на госзаказах "Ленинская Кузня" в Киеве. Катера морские строить начала.
Совпадение? Да, просто совпадение
Додано: Пон 09 лип, 2018 22:13
Украина - страна совпадений, или недоразумений, как кому нравится.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 09 лип, 2018 22:56
Ну конечно же, ведь еще в 90-е Порошенко знал, что будет президентом и начал гнобить Черноморский судостроительный.
Никак иначе(с).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:45
А в 2015 тоже не знал? Или он не президент страны, у которой из флота одни адмиралы остались и пару кораблей?
Написано же понятно, вроде ж не на латыни:
в 2015 году была введена процедура санации завода... система мероприятий по возобновлению платежеспособности должника
Шоколадный прогиб не засчитан.
Востаннє редагувалось EKO в Сер 11 лип, 2018 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:50
Это тот самый Николаевский судостроительный, где 100 лет назад строили линкоры типа Севастополь (Императрицу Марию), а в советcкое время - авианесущие корабли?
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:57
Ну, раз пишут что бывший "флагман", то вариантов не много. Теперь у нас флагман другой, на Рыбальском. Лодки строит, рыбаков и нелегалов гонять
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