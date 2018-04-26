Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом

И сколько военных кораблей построилось там за последние 30 лет?
Нивапрос. Готовы работать в таких же условиях? 10 часов в день, 6 дней в неделю, за пару кусков хлеба? Да еще с возможностью отправки в лагеря за прогулы/опоздания?
Нет?
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:46
И сколько военных кораблей построилось там за последние 30 лет?
Нивапрос. Готовы работать в таких же условиях? 10 часов в день, 6 дней в неделю, за пару кусков хлеба? Да еще с возможностью отправки в лагеря за прогулы/опоздания?
Нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 17 лип, 2018 02:44
То есть в Киеве на судоремонтном можно с 15 года начать строить, а в Николаеве на судостроительном - нет? Или все же как и с медмашинами для военных, на базе гражданских китайских джипов - своя рубашка... или...
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