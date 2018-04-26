Чорноморський суднобудівний визнали банкрутом

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EKO написав:И не на своей собственной кузне, которая максимум баржу построить может, а на главном специализированном предприятии страны, на которой 100 лет строились военные корабли.
И сколько военных кораблей построилось там за последние 30 лет?
EKO написав:Почитайте на досуге, за какой период, во времена второй мировой, строились с нуля (при эвакуации за тысячи км) заводы и через сколько месяцев они начинали производить продукцию - самолеты, танки и т.д.
Нивапрос. Готовы работать в таких же условиях? 10 часов в день, 6 дней в неделю, за пару кусков хлеба? Да еще с возможностью отправки в лагеря за прогулы/опоздания?
Нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
EKO написав:И не на своей собственной кузне, которая максимум баржу построить может, а на главном специализированном предприятии страны, на которой 100 лет строились военные корабли.
И сколько военных кораблей построилось там за последние 30 лет?
EKO написав:Почитайте на досуге, за какой период, во времена второй мировой, строились с нуля (при эвакуации за тысячи км) заводы и через сколько месяцев они начинали производить продукцию - самолеты, танки и т.д.
Нивапрос. Готовы работать в таких же условиях? 10 часов в день, 6 дней в неделю, за пару кусков хлеба? Да еще с возможностью отправки в лагеря за прогулы/опоздания?
Нет?
То есть в Киеве на судоремонтном можно с 15 года начать строить, а в Николаеве на судостроительном - нет? Или все же как и с медмашинами для военных, на базе гражданских китайских джипов - своя рубашка... или...
EKO написав:И не на своей собственной кузне, которая максимум баржу построить может, а на главном специализированном предприятии страны, на которой 100 лет строились военные корабли.
И сколько военных кораблей построилось там за последние 30 лет?
EKO написав:Почитайте на досуге, за какой период, во времена второй мировой, строились с нуля (при эвакуации за тысячи км) заводы и через сколько месяцев они начинали производить продукцию - самолеты, танки и т.д.
Нивапрос. Готовы работать в таких же условиях? 10 часов в день, 6 дней в неделю, за пару кусков хлеба? Да еще с возможностью отправки в лагеря за прогулы/опоздания?
Нет?
То есть в Киеве на судоремонтном можно с 15 года начать строить, а в Николаеве на судостроительном - нет? Или все же как и с медмашинами для военных, на базе гражданских китайских джипов - своя рубашка... или...
А что именно в Киеве начали строить, если заявлено "максимум баржу построить может"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...