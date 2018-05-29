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Авіакомпанії зобов'яжуть
виплачувати компенсацію за...

Авіакомпанії зобов'яжуть виплачувати компенсацію за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:34

Авіакомпанії зобов'яжуть виплачувати компенсацію за...

Пропонуємо до обговорення:
Тригодинні затримки прирівняють до скасування рейсів.

Дивися повний текст Авіакомпанії зобов'яжуть виплачувати компенсацію за затримку рейсів.
R2
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