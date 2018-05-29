Авіакомпанії зобов'яжуть виплачувати компенсацію за...

Додано: Сер 04 лип, 2018 19:58

Cler написав: наивны как дети... наивны как дети...

Та не, свой карман они блюдут всегда.Смотрю этот Белоцерковец во всех дырах и без мыла...С киосками и базарами в Киеве видно уже разобраля,устроитель.В 99% случаев там чартерные рейсы, а не регулярные и в договорах оговорено, что расписание вылетов гибкое и может меняться по обстоятельствам. Это значит, что в случае сбоя в расписании, например погода и т.п. - что чартеры вылетят только после регулярки. И аэропорты, и авиакомпании конечно этим не брезгуют и пользуются. И фиг они, а не штафы за задержку кому выплатят.Другое дело, что обязать напоить, если задержка рейса более 3 часов и накормить, если более 5 - это надо вводить обязательно. И ограничить количество таких переносов максимум двумя разами, а то сейчас вполне законно можно, каждых два часа переносить много раз и тем самым технически ничего не нарушать. А если задержка или перенос рейса на сутки и более - вот тут уже нужно включать полный пакет "как в европе".