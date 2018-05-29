Тригодинні затримки прирівняють до скасування рейсів.
Дивися повний текст Авіакомпанії зобов'яжуть виплачувати компенсацію за затримку рейсів.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 16:34
Авіакомпанії зобов'яжуть виплачувати компенсацію за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авіакомпанії зобов'яжуть виплачувати компенсацію за затримку рейсів.
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:58
Та не, свой карман они блюдут всегда.
Смотрю этот Белоцерковец во всех дырах и без мыла... С киосками и базарами в Киеве видно уже разобраля, благоустроитель.
В 99% случаев там чартерные рейсы, а не регулярные и в договорах оговорено, что расписание вылетов гибкое и может меняться по обстоятельствам. Это значит, что в случае сбоя в расписании, например погода и т.п. - что чартеры вылетят только после регулярки. И аэропорты, и авиакомпании конечно этим не брезгуют и пользуются. И фиг они, а не штафы за задержку кому выплатят.
Другое дело, что обязать напоить, если задержка рейса более 3 часов и накормить, если более 5 - это надо вводить обязательно. И ограничить количество таких переносов максимум двумя разами, а то сейчас вполне законно можно, каждых два часа переносить много раз и тем самым технически ничего не нарушать. А если задержка или перенос рейса на сутки и более - вот тут уже нужно включать полный пакет "как в европе".
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:30
Re: Авіакомпанії зобов'яжуть виплачувати компенсацію за...
в европе тоже не всё так радужно как пишет преса: в апреле Ринейр отменил регулярные европейские рейсы из аэропорта Болоньи из-за бомбы времён 2-й мировой в центре Болоньи (больше 10 км от аэропорта) при этом никакой компенсации никому из нескольких сотен пассажиров выплачено не было, а только вернули деньги за билеты...
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