Законопроект накладає обмеження на використання Пентагоном одноразових ракет.
Дивися повний текст США заборонять одноразові ракети.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 22:13
США заборонять одноразові ракети
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США заборонять одноразові ракети.
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:13
Отличный закон прям образец свободного рынка. Лучше так бы и написали весь бюджет пентагона на пуски отдать техническому гению современности илону мать его маску.
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