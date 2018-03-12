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США заборонять
одноразові ракети

США заборонять одноразові ракети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:13

США заборонять одноразові ракети

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект накладає обмеження на використання Пентагоном одноразових ракет.

Дивися повний текст США заборонять одноразові ракети.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:13

Отличный закон прям образец свободного рынка. Лучше так бы и написали весь бюджет пентагона на пуски отдать техническому гению современности илону мать его маску.
vitali_kalinin
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