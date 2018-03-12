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США заборонять
одноразові ракети

США заборонять одноразові ракети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:13

США заборонять одноразові ракети

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект накладає обмеження на використання Пентагоном одноразових ракет.

Дивися повний текст США заборонять одноразові ракети.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:13

Отличный закон прям образец свободного рынка. Лучше так бы и написали весь бюджет пентагона на пуски отдать техническому гению современности илону мать его маску.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 01:07

  vitali_kalinin написав:Отличный закон прям образец свободного рынка. Лучше так бы и написали весь бюджет пентагона на пуски отдать техническому гению современности илону мать его маску.

Дык, могут себе позволить. Не то, что галактические батутостроители.
А, учитывая тенденцию (многоразовость), это просто закрепление свершившегося факта. К тому же, вероятно, это намек для НАСА с их буквально золотыми ракетами. Мол пора бы уже прекращать федеральное финансирование американского аналога роскосмоса, а сделать из него регулятора. Оставить только научные программы.
Эпоха частного космоса настала. Маск показал путь, а за ним и другие подтянуться.
se64plus
 
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