Законопроект накладає обмеження на використання Пентагоном одноразових ракет.
Дивися повний текст США заборонять одноразові ракети.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 22:13
США заборонять одноразові ракети
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США заборонять одноразові ракети.
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:13
Отличный закон прям образец свободного рынка. Лучше так бы и написали весь бюджет пентагона на пуски отдать техническому гению современности илону мать его маску.
Додано: Чет 05 лип, 2018 01:07
Дык, могут себе позволить. Не то, что галактические батутостроители.
А, учитывая тенденцию (многоразовость), это просто закрепление свершившегося факта. К тому же, вероятно, это намек для НАСА с их буквально золотыми ракетами. Мол пора бы уже прекращать федеральное финансирование американского аналога роскосмоса, а сделать из него регулятора. Оставить только научные программы.
Эпоха частного космоса настала. Маск показал путь, а за ним и другие подтянуться.
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