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ГПУ відкрила карне провадження
за фактом виплати премії...

ГПУ відкрила карне провадження за фактом виплати премії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:37

ГПУ відкрила карне провадження за фактом виплати премії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Дивися повний текст ГПУ відкрила карне провадження за фактом виплати премії керівництву "Нафтогазу".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:37

Давно пора!!!

Это, пожалуй, самый вопиющий факт неприкрытой коррупции в госкомпаниях.

По сути, что происходит - нашлись люди, которые сами себя величают профессиональными менеджерами.

А единственная заслуга этих менеджеров состоит в поднятии тарифов на газ и тепло по меньшей мере вчетверо за последние 3 года.

Разумеется, что это привело (не могло не привести) к улучшению финансового положения Нефтегаза.

Но каким путем? Выжиманием соков из населения, одну половину которого теперь нужно субсидировать из Бюджета, а второая половина просто сократила расходы в другом месте - на еду, одежду, бытовые и социальные услуги.

Экономический эффект в масштабах страны - нулевой! Перекладывание денег из одного кармана в другой. Фактически, из карманов миллионов рядовых украинцев в карманы "эффективных менеджеров".

Это не просто злоупотребление должностным положением. Это очевидный факт коррупции, и сдается мне, что процентов эдак 80-90% от начисленных бонусов "профессиональные тушки" отдают тем, кто их посадил в эти кресла - Премьер с согласия Президента.
zРадио
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