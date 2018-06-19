Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
Дивися повний текст ГПУ відкрила карне провадження за фактом виплати премії керівництву "Нафтогазу".
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Додано: Сер 04 лип, 2018 23:37
ГПУ відкрила карне провадження за фактом виплати премії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ГПУ відкрила карне провадження за фактом виплати премії керівництву "Нафтогазу".
Додано: Сер 04 лип, 2018 23:37
Давно пора!!!
Это, пожалуй, самый вопиющий факт неприкрытой коррупции в госкомпаниях.
По сути, что происходит - нашлись люди, которые сами себя величают профессиональными менеджерами.
А единственная заслуга этих менеджеров состоит в поднятии тарифов на газ и тепло по меньшей мере вчетверо за последние 3 года.
Разумеется, что это привело (не могло не привести) к улучшению финансового положения Нефтегаза.
Но каким путем? Выжиманием соков из населения, одну половину которого теперь нужно субсидировать из Бюджета, а второая половина просто сократила расходы в другом месте - на еду, одежду, бытовые и социальные услуги.
Экономический эффект в масштабах страны - нулевой! Перекладывание денег из одного кармана в другой. Фактически, из карманов миллионов рядовых украинцев в карманы "эффективных менеджеров".
Это не просто злоупотребление должностным положением. Это очевидный факт коррупции, и сдается мне, что процентов эдак 80-90% от начисленных бонусов "профессиональные тушки" отдают тем, кто их посадил в эти кресла - Премьер с согласия Президента.
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