ГПУ відкрила карне провадження за фактом виплати премії...

Додано: Сер 04 лип, 2018 23:37

Давно пора!!!



Это, пожалуй, самый вопиющий факт неприкрытой коррупции в госкомпаниях.



По сути, что происходит - нашлись люди, которые сами себя величают профессиональными менеджерами.



А единственная заслуга этих менеджеров состоит в поднятии тарифов на газ и тепло по меньшей мере вчетверо за последние 3 года.



Разумеется, что это привело (не могло не привести) к улучшению финансового положения Нефтегаза.



Но каким путем? Выжиманием соков из населения, одну половину которого теперь нужно субсидировать из Бюджета, а второая половина просто сократила расходы в другом месте - на еду, одежду, бытовые и социальные услуги.



Экономический эффект в масштабах страны - нулевой! Перекладывание денег из одного кармана в другой. Фактически, из карманов миллионов рядовых украинцев в карманы "эффективных менеджеров".



Это не просто злоупотребление должностным положением. Это очевидный факт коррупции, и сдается мне, что процентов эдак 80-90% от начисленных бонусов "профессиональные тушки" отдают тем, кто их посадил в эти кресла - Премьер с согласия Президента.