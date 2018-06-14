У наш час стрімкого розвитку комп'ютерних технологій особливо гостро постала проблема реєстрації програмного продукту.
Дивися повний текст Анна Вангородська: як захистити права і реєстрацію програмного продукту.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 00:44
Анна Вангородська: як захистити права і реєстрацію...
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Дивися повний текст Анна Вангородська: як захистити права і реєстрацію програмного продукту.
Додано: Чет 05 лип, 2018 00:44
Для защиты своих прав нормальный кодер создает грамотный бекдор или находит другие технические способы, и всякие патентные юристы тут на..уй не нужны.
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