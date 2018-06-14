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Анна Вангородська: як захистити
права і реєстрацію...

Анна Вангородська: як захистити права і реєстрацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 00:44

Анна Вангородська: як захистити права і реєстрацію...

Пропонуємо до обговорення:
У наш час стрімкого розвитку комп'ютерних технологій особливо гостро постала проблема реєстрації програмного продукту.

Дивися повний текст Анна Вангородська: як захистити права і реєстрацію програмного продукту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 00:44

Для защиты своих прав нормальный кодер создает грамотный бекдор или находит другие технические способы, и всякие патентные юристы тут на..уй не нужны.
hodkonem36
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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