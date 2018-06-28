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Opera готується
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Opera готується вийти на біржу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 06:32

Opera готується вийти на біржу

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні документи вже направлені в Комісію з цінних паперів і бірж США.

Дивися повний текст Opera готується вийти на біржу.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 06:32

Веб-браузери Opera вельми популярні у російських користувачів. До речі, пошуковою системою після встановлення Opera в нашій країні є «Яндекс».

І що новина робить на українському сайті? "Наша країна" це яка мається на увазі?
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