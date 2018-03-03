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У Голандії продали найбільшу колекцію раритетних автівок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:16
Пропонуємо до обговорення:
На більш як 300 лотів покупці витратили понад €6 млн або майже $7,2 млн.
Дивися повний текст У Голандії продали найбільшу колекцію раритетних автівок Ford (фото)
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