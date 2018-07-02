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"Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на порталі державних закупівель ProZorro.
Дивися повний текст "Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги держзначення на 2 млрд грн
.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 07:45
Торги состоятся 11 сентября,а с декабря можно и начинать "ремонт".
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