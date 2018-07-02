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"Укравтодор" оголосив
тендер на ремонт автодороги...

"Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:44

"Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на порталі державних закупівель ProZorro.

Дивися повний текст "Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги держзначення на 2 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:45

Торги состоятся 11 сентября,а с декабря можно и начинать "ремонт".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:54

  sena_2008atp написав:Торги состоятся 11 сентября,а с декабря можно и начинать "ремонт".

"Ремонт" будет заключаться в бигбордах с рекламой "жизни па-новому", и "реформ уряду" :-)
Всё IMHO
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