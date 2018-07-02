RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укравтодор" оголосив
тендер на ремонт автодороги...

"Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:44

"Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на порталі державних закупівель ProZorro.

Дивися повний текст "Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги держзначення на 2 млрд грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83013
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:45

Торги состоятся 11 сентября,а с декабря можно и начинать "ремонт".
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:54

  sena_2008atp написав:Торги состоятся 11 сентября,а с декабря можно и начинать "ремонт".

"Ремонт" будет заключаться в бигбордах с рекламой "жизни па-новому", и "реформ уряду" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5764
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3764 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:53

  Вкладчик1234 написав:
  sena_2008atp написав:Торги состоятся 11 сентября,а с декабря можно и начинать "ремонт".

"Ремонт" будет заключаться в бигбордах с рекламой "жизни па-новому", и "реформ уряду" :-)

Не разводи тут флейм своими забросами какашек в комментарии!
Тут список всего, что "не делают": http://uprom.info/category/spec-news/vi ... -shlyahiv/
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2563
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100...
R2 » Чет 05 лип, 2018 09:16
8 287
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 22:23
lapay
"Листи щастя" від податкової: за що українці повинні... 1, 2
R2 » Сер 04 лип, 2018 10:19
11 778
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 21:40
phantom_systems
В Україні придумали "покарання" для артистів, які... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 02 лип, 2018 10:03
44 3080
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 09:57
vetka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10197)
06.07.2018 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.