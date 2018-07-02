Про це свідчать дані на порталі державних закупівель ProZorro.
Дивися повний текст "Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги держзначення на 2 млрд грн.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 07:44
"Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укравтодор" оголосив тендер на ремонт автодороги держзначення на 2 млрд грн.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:54
"Ремонт" будет заключаться в бигбордах с рекламой "жизни па-новому", и "реформ уряду"
Всё IMHO
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:53
Не разводи тут флейм своими забросами какашек в комментарии!
Тут список всего, что "не делают":
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