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Уряд виділить 106 млн грн
на будівництво КПВВ на...

Уряд виділить 106 млн грн на будівництво КПВВ на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:58

Уряд виділить 106 млн грн на будівництво КПВВ на...

Пропонуємо до обговорення:
Будівельні роботи заплановано розпочати і завершити у 2018 році, кошти будуть виділені з резервного фонду бюджету.

Дивися повний текст Уряд виділить 106 млн грн на будівництво КПВВ на адмінкордоні з Кримом.
R2
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И хорошее автобусное сообщение.
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как разве Крым не наш )))
yuriy9946
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