Про це повідомляє інформаційно-аналітична група AutoConsulting.
Дивися повний текст Стало відомо, як будуть ловити порушників на "єврономерах".
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Додано: Чет 05 лип, 2018 08:08
Стало відомо, як будуть ловити порушників на "єврономерах"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, як будуть ловити порушників на "єврономерах".
Додано: Чет 05 лип, 2018 08:08
> одна из групп, которые объединяют владельцев авто на еврономерах, уже призвала готовиться к масштабной забастовке.
А они не оборзели? В наглую нарушают закон, и начинают пускать сопли, когда их хотят наказать. Почему грабители не устраивают забастовки за то, что их ловит полиция?
Додано: Чет 05 лип, 2018 08:27
Re: Стало відомо, як будуть ловити порушників на
Вангую рост спроса на номерные рамки против "Рубежа".
грабители умнее 6ляxерoв
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:10
Так организаторами забастовок являются те люди, которые понапрадовали этих евроблях другим. Они бастуют, чтобы продолжать зарабатывать на продаже этих машин. Получается, что всем евробляхерам, кто бастует, можно спокойно выписывать штрафи,т.к. они умышленно обманули говоря что авто ввезли временно или для транзита. Закон же не запрещает вывезти авто из Украины после "временного ввоза" или "транзита".
С такими темпами в тюрьмах начнут забастовки, против того что их наказали за преступления.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:26
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:41
Re: официально
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:45
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