RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, як будуть ловити
порушників на "єврономерах"

Стало відомо, як будуть ловити порушників на "єврономерах"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:08

Стало відомо, як будуть ловити порушників на "єврономерах"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

Дивися повний текст Стало відомо, як будуть ловити порушників на "єврономерах".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82978
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:08

> одна из групп, которые объединяют владельцев авто на еврономерах, уже призвала готовиться к масштабной забастовке.

А они не оборзели? В наглую нарушают закон, и начинают пускать сопли, когда их хотят наказать. Почему грабители не устраивают забастовки за то, что их ловит полиция?
andretar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 27.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:27

Re: Стало відомо, як будуть ловити порушників на

Вангую рост спроса на номерные рамки против "Рубежа".
  andretar написав:Почему грабители не устраивают забастовки за то, что их ловит полиция?
грабители умнее 6ляxерoв
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 03.12.14
Подякував: 150 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:10

  andretar написав:> одна из групп, которые объединяют владельцев авто на еврономерах, уже призвала готовиться к масштабной забастовке. А они не оборзели? В наглую нарушают закон, и начинают пускать сопли, когда их хотят наказать. Почему грабители не устраивают забастовки за то, что их ловит полиция?

Так организаторами забастовок являются те люди, которые понапрадовали этих евроблях другим. Они бастуют, чтобы продолжать зарабатывать на продаже этих машин. Получается, что всем евробляхерам, кто бастует, можно спокойно выписывать штрафи,т.к. они умышленно обманули говоря что авто ввезли временно или для транзита. Закон же не запрещает вывезти авто из Украины после "временного ввоза" или "транзита".
С такими темпами в тюрьмах начнут забастовки, против того что их наказали за преступления.
link654
 
Повідомлень: 526
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:26

  link654 написав:они умышленно обманули говоря что авто ввезли временно или для транзита.


Они официально купили машину за границей. Что они нарушают у нас в стране?
Gippo
 
Повідомлень: 153
З нами з: 20.05.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:41

Re: официально

  Gippo написав:Что они нарушают у нас в стране?

Помогай себе! страна подождет
sal
 
Повідомлень: 2673
З нами з: 25.03.16
Подякував: 374 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:45

  Gippo написав: Они официально купили машину за границей. Что они нарушают у нас в стране?

Они нарушают закон Украины в зависимости от заявлений на границе. В Нидерландах можно законно марихуану купить - но это не значит, что ее можно ввести в Германию или Украину.
laa1999
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:48

  Мизантрóп написав:Вангую рост спроса на номерные рамки против "Рубежа". грабители умнее 6ляxерoв

Вообще-то за рамку -тоже штраф полагается.
laa1999
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kart і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів 1, 2
R2 » Сер 04 лип, 2018 15:09
13 721
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 09:48
Kart
Експерт назвав методи боротьби з авто на єврономерах
R2 » Сер 04 лип, 2018 10:05
9 361
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 22:34
smarter77
Disney представила роботів-каскадерів, які будуть...
R2 » Пон 02 лип, 2018 14:31
4 133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 20:01
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57641)
05.07.2018 10:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.