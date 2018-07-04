А с какой целью такие законы написаны?
Вот взял в
Результат: Всего таможенных платежей, EURO 3 457,40
Вы действительно считаете, что это нормально?
Кого мы защищаем? Отечественного производителя?
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:07
А с какой целью такие законы написаны?
Вот взял в
Результат: Всего таможенных платежей, EURO 3 457,40
Вы действительно считаете, что это нормально?
Кого мы защищаем? Отечественного производителя?
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:15
Якщо свідомо викривити вхідні данні- то на виході ніколи не отримаєш вірний результат
1 Де ви бачили 5 річне авто з двигуном 1,5 літра за 1000 Євро ?
За 7000 Євро - я повірю , за 1000
2 Тепер з іншого боку
Якщо Ви купили товар за 7000 Євро - то чого Вас дивує 3457 Євро податків на митниці? 50% це нормальна практика для 70% товарів які проходять через митницю
3 Закони( в данному випадку митні) написані для того щоб збалансувати бюджет.
А бюджет це пенсії(13 млн пенсіонерів)-зарплати бюджетників (0,6 млн вчителів+0,4млн лікарів+0,5млн силовиків)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:19
А у меня в том же калькуляторе получилось
Результат
Ввозная таможенная пошлина, EURO 73,00
Акцизный сбор, EURO 94,50
НДС, EURO 233,50
Всего таможенных платежей, EURO 401,00
Это т. н. льготная ставка, но она работает.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:50
Бачили очі що купували, так що нешановні євроводії час збирати кошти на розмитнення, везти продавати в Європу назад, чи утилізувати. Свято скінчилось.
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