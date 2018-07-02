Додано: Чет 05 лип, 2018 15:50

Почему-то прежние хозяева евроблях избавляются от своих прекрасных машин... К чему бы это? Может потому что избавится от них дешевле чем дальше на них ездить??? Эти машины никак не дотягивают до современных экологических стандартов. А на территории ЕС дорого пользоваться машинами которые превышают нормы выбросов. И почему у нас растет число сердечных и раковых заболеваний? Ведь выбросы из старых дизельных машинок со скрученными фильтрами ни как не могут быть к этому причастны (сарказм)В крупных городах дышать нечем.И нет, я не защищаю допотопные богданчики и прочие перечисленные вами машины. Но с металлоломом на дорогах надо что-то делать.