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Стало відомо, як будуть ловити
порушників на "єврономерах"

Стало відомо, як будуть ловити порушників на "єврономерах"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:07

  laa1999 написав:Они нарушают закон Украины в зависимости от заявлений на границе. .

А с какой целью такие законы написаны?
Вот взял в калькуляторе пробил 5-летнее авто 1,5л за 1000 евро.
Результат: Всего таможенных платежей, EURO 3 457,40

Вы действительно считаете, что это нормально?
Кого мы защищаем? Отечественного производителя?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:15

  Gippo написав:
  laa1999 написав:Они нарушают закон Украины в зависимости от заявлений на границе. .
А с какой целью такие законы написаны?
Вот взял в калькуляторе пробил 5-летнее авто 1,5л за 1000 евро.
Результат: Всего таможенных платежей, EURO 3 457,40

Вы действительно считаете, что это нормально?
Кого мы защищаем? Отечественного производителя?
Якщо свідомо викривити вхідні данні- то на виході ніколи не отримаєш вірний результат
1 Де ви бачили 5 річне авто з двигуном 1,5 літра за 1000 Євро ?
За 7000 Євро - я повірю , за 1000 :mrgreen:
2 Тепер з іншого боку
Якщо Ви купили товар за 7000 Євро - то чого Вас дивує 3457 Євро податків на митниці? 50% це нормальна практика для 70% товарів які проходять через митницю
3 Закони( в данному випадку митні) написані для того щоб збалансувати бюджет.
А бюджет це пенсії(13 млн пенсіонерів)-зарплати бюджетників (0,6 млн вчителів+0,4млн лікарів+0,5млн силовиків)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:19

  Gippo написав:
  laa1999 написав:Они нарушают закон Украины в зависимости от заявлений на границе. .

Вот взял в калькуляторе пробил 5-летнее авто 1,5л за 1000 евро.
Результат: Всего таможенных платежей, EURO 3 457,40

А у меня в том же калькуляторе получилось
Результат
Ввозная таможенная пошлина, EURO 73,00
Акцизный сбор, EURO 94,50
НДС, EURO 233,50
Всего таможенных платежей, EURO 401,00
Это т. н. льготная ставка, но она работает.
SiViG
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:50

Бачили очі що купували, так що нешановні євроводії час збирати кошти на розмитнення, везти продавати в Європу назад, чи утилізувати. Свято скінчилось.
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:04

  budivelnik написав:Якщо свідомо викривити вхідні данні- то на виході ніколи не отримаєш вірний результат

Ну да, взял от фонаря.
Ладно, при тех же остальных условиях авто старше 8 лет дает те же 3 457,40.
Я считаю ненормальным 100 тысяч налога за авто. За сколько бы его не взял.

  budivelnik написав:Закони( в данному випадку митні) написані для того щоб збалансувати бюджет.

Странная политика наполнения бюджета. Вместо того, чтобы навести порядок на самой таможне. Строители, блин.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:17

  Gippo написав:Странная политика наполнения бюджета. Вместо того, чтобы навести порядок на самой таможне. Строители, блин.
1 У вас якесь викривленне розуміння про порядок на митниці...
Якщо вас почитати - то порядоц ебезмитне переміщення товарів....
2 Для мрійників і фантазерів
Якщо в країні на 40 млн населення - 13 млн пенсіонери , 10 млн діти і 17 млн працездатних з яких 2 млн бюджетники
То просте математичне питання
Скільки у відсотках в ціні товару грошей які треба віддати пенсіонерам/дітям/бюджетникам? якщо кількість працюючих=кількості отримуючих.
Як би Ви не крутили , менше 40% у Вас не вийде.
А раз так - то чому дивуєтесь що з товару на митниці беруть до 70% від ціни ( що в кінцевій ціні становить 30-40% від продажної)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:10

Не верю! Неужели наконец-то наведут порядок с евробляхами? Быть этого не может. А то как-то страшнoватo когда на дорогах куча машин, которые в соседних странах считают опасным для жизни мусором, а у нас это почему-то машины. :)
sitri
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:35

Re: Стало відомо, як будуть ловити порушників на

  sitri написав:А то как-то страшнoватo когда на дорогах куча машин, которые в соседних странах считают опасным для жизни мусором, а у нас это почему-то машины. :)

зачем ты так? таврии, ланосы и жигули шикарные машины.
Pegasmaster
 
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