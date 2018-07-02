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Стало відомо, як будуть ловити порушників на "єврономерах"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:32
Опять за рыбу гроши, да ничего это власть с евро_бля_харями не сделает неужели это еще кому-то непонятно, так что просто будьте внимательнее на дорогах, т.к. этого жлобья дальше будет только больше
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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