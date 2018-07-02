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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:32
Re: Стало відомо, як будуть ловити порушників на
Опять за рыбу гроши, да ничего это власть с евро_бля_харями не сделает неужели это еще кому-то непонятно, так что просто будьте внимательнее на дорогах, т.к. этого жлобья дальше будет только больше
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:42
sitri
они избавляются от старых машин из-за того, что чинить на фирменных СТО свои старые авто после гарантии становится весьма накладным и невыгодным занятием, своими руками европейцы этого не делают, а кустарные умельцы в гаражах, которые у нас работают нелегально, конкурируют с СТО и сбиваают последним цены, там попросту отсутствуют как явление. Плюс увеличиваются налоги на машины с более высокими по сравнению с современными авто вредных выбросами.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:10
Это интеграция Украины в Европу!
Как только процесс завершится, доля евро6лях на дорогах станет 100%
Всё IMHO
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