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Стало відомо, як будуть ловити
порушників на "єврономерах"

Стало відомо, як будуть ловити порушників на "єврономерах"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:32

Re: Стало відомо, як будуть ловити порушників на

Опять за рыбу гроши, да ничего это власть с евро_бля_харями не сделает неужели это еще кому-то непонятно, так что просто будьте внимательнее на дорогах, т.к. этого жлобья дальше будет только больше
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:42

sitri
они избавляются от старых машин из-за того, что чинить на фирменных СТО свои старые авто после гарантии становится весьма накладным и невыгодным занятием, своими руками европейцы этого не делают, а кустарные умельцы в гаражах, которые у нас работают нелегально, конкурируют с СТО и сбиваают последним цены, там попросту отсутствуют как явление. Плюс увеличиваются налоги на машины с более высокими по сравнению с современными авто вредных выбросами.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:10

  antikkristall написав:Опять за рыбу гроши, да ничего это власть с евро_бля_харями не сделает неужели это еще кому-то непонятно, так что просто будьте внимательнее на дорогах, т.к. этого жлобья дальше будет только больше

Это интеграция Украины в Европу!
Как только процесс завершится, доля евро6лях на дорогах станет 100% :-)
Всё IMHO
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