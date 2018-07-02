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За рік імпорт російських товарів
в Україну зріс майже на 40%

За рік імпорт російських товарів в Україну зріс майже на 40%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:36

За рік імпорт російських товарів в Україну зріс майже на 40%

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році Україна імпортувала з Росії товарів на 7,2 млрд дол. США, що на 39,9% більше, ніж в 2016 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:44

А почему Госстату не расшифровать тему по группам товаров или военная тайна? В магазинах российских товаров практически нет, газ не закупаем, что там в 7,2 миллиардах? Уголь, удобрения, что еще?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:14

  freeze написав:А почему Госстату не расшифровать тему по группам товаров или военная тайна? В магазинах российских товаров практически нет, газ не закупаем, что там в 7,2 миллиардах? Уголь, удобрения, что еще?


Товаров с надписью "сделано в России" в магазинах действительно мало, но товаров произведенных там а расфасованых в Украине полно, например, моющие средства или тот же кофе, в отличии от рошеновских конфет кременчугской фабрики на прилавках чеченских магазинов, так что товарооборот будет и дальше только расти :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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