СБУ вважає дуже важливим прийняття законопроекту, який дозволяє блокувати інформаційні ресурси.
Дивися повний текст Для дестабілізації ситуації в Україні у 2018 році використовувалися майже 200 інтернет-ресурсів.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 08:44
Для дестабілізації ситуації в Україні у 2018 році...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для дестабілізації ситуації в Україні у 2018 році використовувалися майже 200 інтернет-ресурсів.
Додано: Чет 05 лип, 2018 08:44
О.Фроллов наверно сможет не только предоставить то что они там задокументировали, но и доказать, что эти ресурсы являются таковыми.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:14
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