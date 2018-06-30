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Для дестабілізації ситуації
в Україні у 2018 році...

Для дестабілізації ситуації в Україні у 2018 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:44

Для дестабілізації ситуації в Україні у 2018 році...

Пропонуємо до обговорення:
СБУ вважає дуже важливим прийняття законопроекту, який дозволяє блокувати інформаційні ресурси.

Дивися повний текст Для дестабілізації ситуації в Україні у 2018 році використовувалися майже 200 інтернет-ресурсів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:44

О.Фроллов наверно сможет не только предоставить то что они там задокументировали, но и доказать, что эти ресурсы являются таковыми.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:14

  Cactus написав:О.Фроллов наверно сможет не только предоставить то что они там задокументировали, но и доказать, что эти ресурсы являются таковыми.

Для СБУ даже слухи и фейки являются неопроверживыми доказательствами)))
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