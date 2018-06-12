RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вчені створили сканер, який
захистить смартфон від злому...

Вчені створили сканер, який захистить смартфон від злому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:15

Вчені створили сканер, який захистить смартфон від злому...

Пропонуємо до обговорення:
Датчик розроблено вченими центру Samsung Display-UNIST в Національному інституті науки і техніки Улсана в Південній Кореї.

Дивися повний текст Вчені створили сканер, який захистить смартфон від злому (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82978
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:15

Ошибаетесь, уже есть телефоны с прозрачным датчиком под экраном
live_gp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 11.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З'явився матеріал, який може приховати людину від...
R2 » Суб 30 чер, 2018 08:25
3 182
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 чер, 2018 09:31
greenozon
В Англії створили велосипед-майнер 1, 2
R2 » Пон 18 чер, 2018 15:37
10 382
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 08:47
Obval_Defoltovich
Українці створили пристрій, який за хвилини охолодить...
R2 » Вів 12 чер, 2018 22:26
1 141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 22:27
Cactus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57641)
05.07.2018 10:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.