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Вчені створили сканер, який захистить смартфон від злому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Датчик розроблено вченими центру Samsung Display-UNIST в Національному інституті науки і техніки Улсана в Південній Кореї.
Дивися повний текст Вчені створили сканер, який захистить смартфон від злому (фото)
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Додано: Чет 05 лип, 2018 09:15
Ошибаетесь, уже есть телефоны с прозрачным датчиком под экраном
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