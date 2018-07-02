Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.
Дивися повний текст З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100 млн грн.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 09:16
З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100 млн грн.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:17
А что разве Газпром гривны нам должел? Меньше 4 млн.$ смешно! За пол года 4 млн.$, да... такими темпами лет через 100 всё вернём. Ну и как всегда после такой победы осталось добавить: Слава Украине!
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:23
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:41
Re: З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100..
Взыскали $4 млн., премий выдали на $46 млн.
Итого государство Украина пока в минусе на $42 млн. от деятельности Нафтогаза по этой теме.
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