Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.
Дивися повний текст З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100 млн грн.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 09:16
З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100 млн грн.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:17
А что разве Газпром гривны нам должел? Меньше 4 млн.$ смешно! За пол года 4 млн.$, да... такими темпами лет через 100 всё вернём. Ну и как всегда после такой победы осталось добавить: Слава Украине!
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:23
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:41
Re: З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100..
Взыскали $4 млн., премий выдали на $46 млн.
Итого государство Украина пока в минусе на $42 млн. от деятельности Нафтогаза по этой теме.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:19
Минус гораздо больше!
Это ведь не первая премия за "победу" над Газпромом, а вторая. Первая была "скромнее" - всего то 5 млн долларов.
Еще не менее 3 миллионов долларов было потрачено на юридические услуги третьей стороне.
И еще не забывайте о 200 млн кубометров газа, купленных Нефтегазом вначале марта на спотовом рынке по 400-750 долларов за 1000 кубов, когда "проиграший" Газпром прикручил "победившему" Нефтегазу вентиль. На этих закупках Украина потеряла порядка 70 млн долларов.
Итого, в матче Воры против Украины счет не 42:0, а где-то 120:0.
To be continued... Посмотрим, во сколько еще "профессиональные менеджеры" Нефтегаза станут украинским налогоплательщикам.
PS: а как оценить ущерб от предоставления "европейскими партнерами" разрешения Газпрому на строительство Северного потока 2? А я напомню, что произошло это строго после мартовского конфликта Газпрома и Нефтегаза, когда европейцы убедились в абсолютной импотентности последнего...
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